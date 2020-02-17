В райисполкоме рассказали, кому и как назначаются досрочные пенсии

Источник материала: Горецкий вестник

Кому и по какому принципу назначаются досрочные пенсии? Объясняет начальник отдела пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Юрчик.





Указом Президента Республики Беларусь от 17 января работникам, выработавшим до 1 января 2009 года не менее половины требуемого полного льготного стажа, предоставляется право на назначение досрочной пенсии, а именно пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет.

Досрочные пенсии назначаются:

За работу с особыми условиями труда

— за подземную работу и работу по Списку № 1 в соответствии со статьей 12;

— за работу по Списку № 2;

— работникам текстильного производства;

— женщинам, работающим трактористами-машинистами, машинистами строительных, дорожных и погрузо-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов;

— мужчинам, работающим трактористами-машинистами, непосредственно занятым в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства;

— женщинам, работающим доярками (операторами машинного доения), телятницами, свинарями-операторами в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского хозяйства;

водителям городского пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи) и отдельных пригородных маршрутов по условиям труда, приравненным к городским перевозкам;

— работникам экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно занятым на полевых геологоразведочных, гидрологических, лесоустроительных и изыскательных работах;

— за работу на подземных и открытых горных работах;

— лицам, работавшим до введения в действие настоящего Закона на работах с особыми условиями труда.

За выслугу лет

— отдельным категориям работников авиации и летно-испытательного состава;

— отдельным категориям медицинских и педагогических работников;

— артистам;

— спортсменам.

Лица, отработавшие до 1 января 2009 года не менее половины требуемого полного льготного стажа при соблюдении условий, установленных законодательством (достигшие требуемого пенсион­ного возраста, при наличии необходимого общего, страхового и льготного стажа работы), будут иметь право на назначение досрочной пенсии в общей пенсионной системе взамен досрочной профессиональной пенсии в системе профессионального пенсионного страхования.

При этом наличие у таких работников права на досрочную профессиональную пенсию и продолжительность их профессионального стажа значения не имеют.

С 1 января 2009 года введена система профессионального пенсионного страхования работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами профессиональной деятельности. Досрочная профессиональная пенсия таким работникам назначается при отработке после 1 января 2009 года не менее половины требуемого льготного стажа с уплатой работодателем взносов на профессиональное пенсионное страхование.

Размер данной пенсии исчисляется исходя из объема взносов, накопленных на специальной части индивидуального лицевого счета работника. При наличии права на досрочную профессио­нальную пенсию ранее утрачивалось право на пенсию по Закону Рес­публики Беларусь «О пенсионном обеспечении».

По вопросам назначения досрочной пенсии за работу с особыми условиями труда или за выслугу лет следует обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.