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В райисполкоме рассказали, кому и как назначаются досрочные пенсии
17.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Кому и по какому принципу назначаются досрочные пенсии? Объясняет начальник отдела пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Юрчик.
Указом Президента Республики Беларусь от 17 января работникам, выработавшим до 1 января 2009 года не менее половины требуемого полного льготного стажа, предоставляется право на назначение досрочной пенсии, а именно пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет.
Досрочные пенсии назначаются:
За работу с особыми условиями труда
За выслугу лет
Лица, отработавшие до 1 января 2009 года не менее половины требуемого полного льготного стажа при соблюдении условий, установленных законодательством (достигшие требуемого пенсионного возраста, при наличии необходимого общего, страхового и льготного стажа работы), будут иметь право на назначение досрочной пенсии в общей пенсионной системе взамен досрочной профессиональной пенсии в системе профессионального пенсионного страхования.
При этом наличие у таких работников права на досрочную профессиональную пенсию и продолжительность их профессионального стажа значения не имеют.
С 1 января 2009 года введена система профессионального пенсионного страхования работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами профессиональной деятельности. Досрочная профессиональная пенсия таким работникам назначается при отработке после 1 января 2009 года не менее половины требуемого льготного стажа с уплатой работодателем взносов на профессиональное пенсионное страхование.
Размер данной пенсии исчисляется исходя из объема взносов, накопленных на специальной части индивидуального лицевого счета работника. При наличии права на досрочную профессиональную пенсию ранее утрачивалось право на пенсию по Закону Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».
По вопросам назначения досрочной пенсии за работу с особыми условиями труда или за выслугу лет следует обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.
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Кому и по какому принципу назначаются досрочные пенсии? Объясняет начальник отдела пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите...
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