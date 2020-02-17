ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три лучших андеграундных комика Москвы выступят на одной сцене в Минске

17.02.2020 10:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Легендарная троица стендаперов — Ваня Усович, Артур Чапарян и Идрак Мирзализаде — выступит 19 апреля на одной сцене. Концерт пройдет на площадке Центрального дома офицеров.


Ваня Усович. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Артур, Ваня и Ирак — участники проектов «22 комика», Stand Up на ТНТ, а также You-Tube проектов «вечервечер», «Порараз Бирацца». Кроме этого, Артур и Идрак являются резидентами Stand-up Club #1. У этих парней собственная манера подачи материала, их шутки основываются на повседневных наблюдениях, но интересны не столько они, сколько необычный взгляд комиков на то, что происходит вокруг.

Организаторы концерта обещают два часа качественного юмора от звезд ТНТ и лучших андеграундных комиков Москвы. Количество мест ограничено.

Когда: 19 апреля, 18.00
Где: Центральный дом офицеров
Сколько: 34 — 94 рубля

Купить билет

Читайте также
«Снесло крышу от первых двух тысяч долларов». Ваня Усович из Stand Up — о Минске, Мяделе и деньгах
Самые смешные концерты Минска — в одном месте

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарная троица стендаперов - Ваня Усовия, Артур Чапарян и Идрак Мирзализаде - выступит 19 апреля на одной сцене. Концерт пройдет на площадке Центрального дома...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомельской области за сутки утонули два рыбака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика