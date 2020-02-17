Три лучших андеграундных комика Москвы выступят на одной сцене в Минске

Источник материала: Tut.by

Легендарная троица стендаперов — Ваня Усович, Артур Чапарян и Идрак Мирзализаде — выступит 19 апреля на одной сцене. Концерт пройдет на площадке Центрального дома офицеров.



Ваня Усович. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Артур, Ваня и Ирак — участники проектов «22 комика», Stand Up на ТНТ, а также You-Tube проектов «вечервечер», «Порараз Бирацца». Кроме этого, Артур и Идрак являются резидентами Stand-up Club #1. У этих парней собственная манера подачи материала, их шутки основываются на повседневных наблюдениях, но интересны не столько они, сколько необычный взгляд комиков на то, что происходит вокруг.

Организаторы концерта обещают два часа качественного юмора от звезд ТНТ и лучших андеграундных комиков Москвы. Количество мест ограничено.

Когда: 19 апреля, 18.00

Где: Центральный дом офицеров

Сколько: 34 — 94 рубля Купить билет

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