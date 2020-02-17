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В Гомельской области за сутки утонули два рыбака

17.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Гомельской области за сутки утонули два рыбака
Ветковский район. Фото Гомельского областного управления МЧС

В Гомельской области за сутки утонули два рыбака, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Вечером 16 февраля спасателям Ветковского района поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере в деревне Радуга. Тело рыбака 1970 года рождения достали из полыньи в 50 м от берега при помощи спасательной доски.

В течение часа аналогичный звонок поступил спасателям из Лоевского района. Рыбак 1970 года рождения утонул в озере недалеко от деревни Старая Лутава.

Ежегодно на водоемах происходят десятки несчастных случаев, отметили спасатели. «Любители активного отдыха и зимней рыбной ловли не упускают возможности появиться на тонком льду, пренебрегая элементарными правилами безопасности. Выходя на неокрепший лед, люди рискуют собственными жизнями, забывая, что кажущийся прочным ледяной покров водоема может оказаться тонким и коварным. Отправляясь на водоем, стоит ознакомиться и придерживаться простых правил безопасности», — подчеркнули в МЧС.

 
 
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В Гомельской области за сутки утонули два рыбака, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС. Вечером 16 февраля спасателям Ветковского...
 
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