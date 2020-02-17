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Шаг к WorldSkills Belarus 2020

17.02.2020 09:12 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Ежегодно Высоковский сельскохозяйственный колледж принимает участие в открытом областном конкурсе профессионального мастерства среди учащихся по профессии «Повар», который организовывает областной учебно-методический центр профессионального образования на базе Брестского торгово-технологического колледжа. И только самые лучшие учащиеся могут представлять наше учреждение образования.

В 2020-м эту честь заслужила своими успехами победительница внутриколледжного конкурса профмастерства Лидия Гордиевич, которую подготовили к непростым испытаниям мастера производственного обучения Ирина Бирук и Светлана Данилюк.

Настоящая битва развернулась 7 февраля среди 11 конкурсантов в приготовлении кулинарных шедевров. Первым испытанием стала нарезка овощей 3 способами: брюнауз минимум, жульен и турнед. Затем готовили холодную закуску из яиц в авторской интерпретации. На третьем этапе участники предоставляли на суд жюри горячее блюдо из филе птицы. На каждое испытание отводилось определенное время. Работы оценивало компетентное жюри. Баллы начислялись не только за соблюдение технологии приготовления, но и за соответствие вкуса, соблюдение массы, температуру блюда, оформление, эстетику и оригинальность подачи.

В итоге Лидия Гордиевич заняла третье место!

Лида поделилась впечатлениями:

– На конкурсе царила напряженная, но дружеская атмосфера, чувствовалась моральная поддержка моих педагогов. Они – классные специалисты, много чего знают и умеют, передают это нам, ученикам, а мы в свою очередь имеем возможность на таких мероприятиях показать, чему научились. Я очень старалась достойно представить свой колледж, и у меня это получилось!

Победа в конкурсе открыла для девушки новые горизонты, сейчас ведется идет активная подготовка к областному фестивалю-конкурсу профессионального мастерства среди учащихся, студентов и молодых рабочих, а это – региональный этап IV республиканского конкурса профессионального мастерства World Skills Belarus 2020, который пройдет в Барановичах.

Удачи тебе, Лида!

Оксана ГАЛЛЯМОВА,

методист Высоковского ГСПТК.

Слева направо на фото: Ирина Бирук, Лидия Гордиевич, Светлана Данилюк.

 
 
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Ежегодно Высоковский сельскохозяйственный колледж принимает участие в открытом областном конкурсе профессионального мастерства среди учащихся по Сообщение Шаг...
 
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