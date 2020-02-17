ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Козеко о победе Гуськовой в Москве: Аня набирает форму, это первый её удачный старт после Олимпиады

17.02.2020 09:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Анна Гуськова выиграла этап Кубка мира по фристайлу. Воздушные акробаты соревновались в Москве.

От судей белоруска получила 95,46 балла. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы занять первую строку в итоговом протоколе. В состязаниях мужчин Павел Дик сумел приземлиться на третью позицию на пьедестале.  Наша команда вернулась в Минск. И вот первые комментарии о ходе сезона.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

- Грустное и радостное рядом идет. Обидно, что Саша Романовская травмировалась. Будет обследование, узнаем, что там, вердикт врачей, что надо делать.

Рад, конечно, как выступили ребята, результатам. Аня набирает форму. Собственно, первый ее удачный старт после Олимпиады. Она так спокойно входила в форму, раскатывалась сильно. 

- Должен же быть и белорусский этап Кубка мира. Что по нему слышно? В «Раубичах» тепло.

- Пока никаких отмен нет. Я знаю, что там очень напряженно работали и наши специалисты, и раубичские работники. Снега запасли достаточно много, я думаю, что отмен никаких нет. Весь Кубок мира – там. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анна Гуськова выиграла этап Кубка мира по фристайлу. Воздушные акробаты соревновались в Москве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Якубович – один из тех, кто прошёл огненными дорогами войны в Афганистане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика