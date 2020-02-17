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Школьница в Могилеве перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора - ее сбила машина

17.02.2020 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве Lada сбила школьницу — та переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Девочка в больнице, сообщает МВД.


ДТП произошло вечером 14 февраля на проспекте Шмидта. 12-летняя девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, и ее сбила машина.

Школьница в больнице.

 
Теги: Могилев
 
 
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