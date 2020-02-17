|
Школьница в Могилеве перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора - ее сбила машина
Источник материала: Tut.by
В Могилеве Lada сбила школьницу — та переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Девочка в больнице,
ДТП произошло вечером 14 февраля на проспекте Шмидта. 12-летняя девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, и ее сбила машина.
Школьница в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло на проспекте Шмидта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)