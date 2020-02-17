Школьница в Могилеве перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора - ее сбила машина

Источник материала: Tut.by

В Могилеве Lada сбила школьницу — та переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Девочка в больнице, сообщает МВД.





ДТП произошло вечером 14 февраля на проспекте Шмидта. 12-летняя девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, и ее сбила машина.

Школьница в больнице.