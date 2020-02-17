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В Беларуси с 16 февраля подорожало моторное топливо

17.02.2020 11:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

На автозаправочных станциях стоимость автомобильного топлива поднялась на 1 копейку.

Цена 1 литра топлива составляет:

  • бензина АИ-92-К5-Евро - 1,71 рубля,
  • АИ-95-К5-Евро – 1,81 рубля,
  • АИ-98-К5-Евро – 2,03 рубля,
  • дизельного топлива – 1,81 рубля.

В этом году цены на моторное топливо изменялись уже семь раз.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси вновь выросли розничные цены на автомобильное топливо. Как сообщили в концерне Белнефтехим , цены с 16 февраля повысили, принимая во внимание...
 
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