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В Беларуси с 16 февраля подорожало моторное топливо
Источник материала: Myfin
На автозаправочных станциях стоимость автомобильного топлива поднялась на 1 копейку.
Цена 1 литра топлива составляет:
В этом году цены на моторное топливо изменялись уже семь раз.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси вновь выросли розничные цены на автомобильное топливо. Как сообщили в концерне Белнефтехим , цены с 16 февраля повысили, принимая во внимание...
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