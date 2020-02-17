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В Китае от коронавируса погибли 1770 человек

17.02.2020 11:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. С круизного лайнера Diamond Princess в Японии эвакуируют пассажиров, которые прошли двухнедельный карантин из-за коронавируса. Два самолёта с гражданами США уже вылетели из Токио,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Китае от коронавируса погибли 1770 человек

Их доставят на военные базы в Сакраменто и Техасе, где в течение 14  дней они будут находиться под наблюдением медиков. Еще 40 американцев, у которых был выявлен коронавирус, остались в Японии.

В Китае от коронавируса погибли 1770 человек

Забрать с лайнера своих граждан в ближайшее время намерены также  Израиль, Италия, Канада, Южная Корея и Гонконг. Напомним, на борту корабля находятся около 4 тысяч пассажиров из 50 стран. Более 300 из них заражены вирусом.

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В Китае от коронавируса погибли 1770 человек

По последним данным, число жертв эпидемии в Китае составило 1770. Выздоровели свыше 10 тысяч человек, число зараженных с момента вспышки заболевания превысило 70 тысяч. В КНР уже приступили к производству первых лекарств, которые потенциально должны помочь в борьбе с коронавирусом. Препараты могут сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания. 

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Новости мира. С круизного лайнера Diamond Princess в Японии эвакуируют пассажиров, которые прошли двухнедельный карантин из-за коронавируса. Два самолёта с гражданами...
 
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