На трех АЗС в Гродненской области потребителям не доливали топливо

Источник материала: Вороновская газета





На трех автозаправочных станциях Гродненской области потребителям не доливали топливо. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Инспекция Госстандарта региона в декабре — январе провела мониторинги автозаправочных станций в Гродненской области. В центре внимания были вопросы отпуска топлива потребителям. По результатам испытаний образцов топлива, отобранных на АЗС, несоответствий по качеству не установлено.

«Вместе с тем, на двух АЗС ИООО «Лукойл Белоруссия», расположенных в Лидском районе, и станции СООО «Юнайтед Компани» в Ошмянском районе, 10 топливно-раздаточных колонок работали с погрешностью, превышающей допустимую. Это привело к недоливу топлива потребителю от 60 до 100 мл на каждые 50 л топлива», — рассказали в отделе госнадзора города.

По результатам надзорных мероприятий субъектам выданы рекомендации по устранению нарушений.

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