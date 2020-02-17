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На трех АЗС в Гродненской области потребителям не доливали топливо
17.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На трех автозаправочных станциях Гродненской области потребителям не доливали топливо. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.
Инспекция Госстандарта региона в декабре — январе провела мониторинги автозаправочных станций в Гродненской области. В центре внимания были вопросы отпуска топлива потребителям. По результатам испытаний образцов топлива, отобранных на АЗС, несоответствий по качеству не установлено.
«Вместе с тем, на двух АЗС ИООО «Лукойл Белоруссия», расположенных в Лидском районе, и станции СООО «Юнайтед Компани» в Ошмянском районе, 10 топливно-раздаточных колонок работали с погрешностью, превышающей допустимую. Это привело к недоливу топлива потребителю от 60 до 100 мл на каждые 50 л топлива», — рассказали в отделе госнадзора города.
По результатам надзорных мероприятий субъектам выданы рекомендации по устранению нарушений.
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На трех автозаправочных станциях Гродненской области потребителям не доливали топливо. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской...
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