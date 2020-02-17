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В Минском районе водитель Nissan пытался скрыться от милиции и врезался в дерево
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 15 февраля в Минском районе мужчина пытался скрыться от сотрудников милиции и попал в аварию.
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Милиционеры решили проверить, не пьян ли водитель иномарки. Мужчина, находившийся за рулём машины, попытался скрыться. В какой-то момент на закруглении дороги автомобиль занесло, и он врезался в дерево.
Водитель погиб. К месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, медики.
На прошлой неделе в Минске Renault врезался в осветительную мачту.
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Новости Беларуси. Вечером 15 февраля в Минском районе мужчина пытался скрыться от сотрудников милиции и попал в аварию. Как сообщает МВД Беларуси, правоохранители...
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