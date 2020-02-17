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22 февраля отмечаем День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

17.02.2020 12:16 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

22 февраля отмечаем «День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь»

Жителям и гостям Беларуси организаторы подготовили масштабную военно-историческую реконструкцию с участием боевой техники тех времен.

В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будут работать интерактивные зоны: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке - разборке оружия и других мастер – классах, а самые активные участники ГТО получат дипломы и памятные призы. Для маленьких гостей будет работать детская комната.

Погода в день мероприятия ожидается по-зимнему холодная с возможным выпадением осадков, поэтому рекомендуем нашим посетителям одевать тёплую зимнюю одежду. Дополнительно предусмотрены места, где можно будет согреться.

Предварительная программа мероприятия 22 февраля*:

11:00 Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей:

  • Экскурсионный маршрут «Линия Сталина»
  • Экспозиция «Наш бронепоезд»
  • Экспозиция ходовой техники
  • Фотозона
  • Детская комната
  • Квест «Поиск стрелкового оружия»
  • Стрельба из танка, пушки и зенитки *
  • Стрельба из охолощённого оружия *
  • Катание на технике *

11:30 Открытие соревновательной площадки ГТО

14:00 Начало военно-исторической реконструкции «Рогачёвская наступательная операция» (1944г.).

16:00 Завершение работы интерактивных зон

16.00 Реконструкция "Афганской" войны в память о годовщине вывода 15 февраля 1989 года

16:45 Награждение и вручение дипломов

18:00 Завершение праздника

**организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу
*услуги за дополнительную плату

*партнерский материал

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