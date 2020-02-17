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22 февраля отмечаем День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
Источник материала: Myfin
Жителям и гостям Беларуси организаторы подготовили масштабную военно-историческую реконструкцию с участием боевой техники тех времен.
В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будут работать интерактивные зоны: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке - разборке оружия и других мастер – классах, а самые активные участники ГТО получат дипломы и памятные призы. Для маленьких гостей будет работать детская комната.
Погода в день мероприятия ожидается по-зимнему холодная с возможным выпадением осадков, поэтому рекомендуем нашим посетителям одевать тёплую зимнюю одежду. Дополнительно предусмотрены места, где можно будет согреться.
Предварительная программа мероприятия 22 февраля*:
11:00 Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей:
11:30 Открытие соревновательной площадки ГТО
14:00 Начало военно-исторической реконструкции «Рогачёвская наступательная операция» (1944г.).
16:00 Завершение работы интерактивных зон
16.00 Реконструкция "Афганской" войны в память о годовщине вывода 15 февраля 1989 года
16:45 Награждение и вручение дипломов
18:00 Завершение праздника
**организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу
*партнерский материал
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