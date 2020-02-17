Источник материала: Myfin

22 февраля отмечаем «День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь»

Жителям и гостям Беларуси организаторы подготовили масштабную военно-историческую реконструкцию с участием боевой техники тех времен.



В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будут работать интерактивные зоны: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке - разборке оружия и других мастер – классах, а самые активные участники ГТО получат дипломы и памятные призы. Для маленьких гостей будет работать детская комната.

Погода в день мероприятия ожидается по-зимнему холодная с возможным выпадением осадков, поэтому рекомендуем нашим посетителям одевать тёплую зимнюю одежду. Дополнительно предусмотрены места, где можно будет согреться.

Предварительная программа мероприятия 22 февраля*:

11:00 Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей:

Экскурсионный маршрут «Линия Сталина»

Экспозиция «Наш бронепоезд»

Экспозиция ходовой техники

Фотозона

Фотозона Детская комната

Квест «Поиск стрелкового оружия»

Стрельба из танка, пушки и зенитки *

Стрельба из охолощённого оружия *

Катание на технике *

11:30 Открытие соревновательной площадки ГТО

14:00 Начало военно-исторической реконструкции «Рогачёвская наступательная операция» (1944г.).

16:00 Завершение работы интерактивных зон

16.00 Реконструкция "Афганской" войны в память о годовщине вывода 15 февраля 1989 года

16:45 Награждение и вручение дипломов

18:00 Завершение праздника

**организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

*услуги за дополнительную плату