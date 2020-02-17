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5 тонн кокаина обнаружили в Коста-Рике. Наркотик прятали в контейнере с растениями

17.02.2020 12:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Крупнейшую в истории страны партию кокаина обнаружили в Коста-Рике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

5 тонн кокаина обнаружили в Коста-Рике. Наркотик прятали в контейнере с растениями

Рекордные 5 тонн опасного вещества планировалось доставить в Нидерланды. Наркотик был спрятан в контейнере с декоративными растениями. Его перевозили в 202 чемоданах.

5 тонн кокаина обнаружили в Коста-Рике. Наркотик прятали в контейнере с растениями

По подозрению в причастности к контрабанде полиция задержала 46-летнего мужчину, который привез незаконный груз с севера страны в порт.

5 тонн кокаина обнаружили в Коста-Рике. Наркотик прятали в контейнере с растениями

По предварительным оценкам, на данной партии наркоторговцы могли бы заработать 126 миллионов евро.

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Новости мира. Крупнейшую в истории страны партию кокаина обнаружили в Коста-Рике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Рекордные 5 тонн опасного...
 
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