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NASA опубликовало «открытку с края космоса»
Источник материала: Tut.by
В официальном профиле NASA появилось фото с подзаголовком «открытка с края космоса». На нем запечатлено необычное атмосферное явление.
Фотографию с серебристо-голубыми облаками сделали с Международной космической станции. В описании к кадру представители NASA объясняют, что эти облака «видны только тогда, когда Солнце находится ниже горизонта Земли и освещает их». Там же добавляется, что фото сделано на высоте порядка 430 километров над южной частью Тихого океана.
Напомним: серебристые облака — это самые высокие облака в атмосфере Земли. Они
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Фотографию с серебристо-голубыми облаками сделали с Международной космической станции.
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