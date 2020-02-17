Как Беларусь готовится противостоять информационным атакам

Лукашенко предупредил журналистов о том, что в ближайшее время Беларусь ожидают серьезные информационные атаки, а также прямо указал на то, что фейки поступают и со стороны российских ресурсов.





По словам Лукашенко, за недружественными публикациями в российских ресурсах «стоят конкретные люди, которые у власти».





На совещании он высказал пожелания государственным журналистам. От отечественных СМИ руководство страны ждет:





1. Больше белорусского контента на телеканалах.





2. Больше аналитики в государственных газетах.





3. Больше остроты и оперативности в работе белорусских телеканалов,





4. Более масштабной работы государственных СМИ в интернете.





5. Новый новостной телеканал наподобие Euronews.





2020 год – год президентских выборов. Наиболее опасными в этот период будут информационные атаки, связанные с социально-экономическими проблемами. Из-за сложной ситуации с энергоресурсами бюджет Беларуси понесет существенные потери, поэтому именно экономические вопросы будут сильнее волновать белорусов в предвыборный период.









Подготовка с запаздыванием





Есть выражение, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. Это же можно сказать и о «генералах информационного фронта».





Например, год назад в Беларуси решили идентифицировать комментаторов на форумах. Однако эта мера запоздала лет на пять. Форумы постепенно вымирают и скоро повторят судьбу ЖЖ. Люди больше общаются в соцсетях, Telegram-чатах, а не на форумах.





В прошлом году в Беларуси приняли Концепцию информационной безопасности. В документе не так много конкретики, как хотелось бы. Текст документа тоже оставляет впечатление набора расплывчатых деклараций и намерений. Не упомянуты ни фейки, ни дипфейки, о которых говорил Лукашенко.





Повышать иммунитет белорусского общества к деструктивным информационным воздействиям Концепция предлагает, в том числе и «сохранением традиционных устоев и ценностей». Традиционные устои и ценности предопределяют реагирование госсми на острые моменты с серьезным опозданием.





Есть риск того, что в сложных информационных условиях белорусские власти могут прибегнуть к ужесточению ответственности в интернете. В 2018 году Генпрокурор Александр Конюк допускал возможное введение уголовной ответственности за распространение ложной информации в интернете.





Примечательно, что власти много говорят о СМИ, а не о медиа. Эта терминологическая особенность много говорит об уровне понимания информационной реальности.





Нынешняя информационная реальность уже не мир СМИ, а мир медиа. СМИ – это поток информации от отправителя зрителям. Медиа – это диффузный взаимообмен информацией.





В мире медиа влогер типа Влада Бумаги имеет больший вес как лидер общественных мнений, чем солидный политолог в пиджаке и в очках в студии «ОНТ». СМИ, по всей видимости, доживают век в виде бумажных газет и телевидения, а будущее и настоящее – за медиа.





Из позитивных моментов можно отметить появление Telegram-канала «Пул Первого» и то, что глава МИД Владимир Макей завел аккаунт в Instagram.





Итого:





1. Белорусское руководство осознает возросший риск информационных угроз.





2. Открыто заявляется о вбросах и фейках в том числе со стороны российских ресурсов.





3. Руководство по-прежнему «живет» в мире СМИ и оперирует методами работы со СМИ, тогда как информационные угрозы уже исходят из мира новых медиа.





4. Отвечать на новые вызовы, по всей видимости, планируют в основном устаревшими методами, вливая дополнительные ресурсы в телевидение и газеты.





5. В случае обострения информационного противоборства власти, вероятно, готовы пойти на введение уголовной ответственности за распространение фейков. Такие драконовские меры вряд ли будут успешными и могут вызвать обратный эффект.









Как Беларусь может противостоять современным угрозам





Для адекватного реагирования на информационные вызовы новой эпохи надо понимать устройство медиасреды и психологию интернет-пользователя.





Медиареальность – это совокупность информационных всплесков. Факты не так важны, как информационный резонанс. Если событие не подняло волну хайпа, его, считайте, не было. Верно и обратное утверждение: если событие дало резонанс, не важно, было ли оно в реальности.





В мире медиа нет правды, полуправды и лжи. Есть только события и реакция на них. Интернет-пользователь надрессирован максимально быстро реагировать именно на хайповые события: ставь лайк и репостни, если хочешь быть в тренде.





Над интернет-СМИ довлеет Его величество трафик: сайты готовы тиражировать то, что даст им больше посещений.





Для подготовки к информационным войнам было бы более эффективно:





1. Оперативно, пусть и не официально информировать аудиторию о важнейших событиях. Фейки хорошо плодятся в атмосфере умалчивания и информационного вакуума.





2. Создать заготовки для встречного гашения информационных волн.





Распространение фейков и вбросов сродни лесному пожару. «Гасить» фейки можно встречным огнем, как иногда тушат лесные пожары. Встречная информация должна иметь сопоставимый или более высокий «градус хайпа», чем нежелательная.





Например, в ответ на очередной фейк от «Незыгаря» в соцсетях появляется видео, возможно, с применением дипфейков, о приезде Киану Ривза в Минск , на «родину Джона Уика».





3. Наводнять потенциально недружественные интернет ресурсы спамом.





Белорусский блогер Эдуард Пальчис провел эксперимент, в ходе которого установил, что «Незыгарь» готов принять практически любую дезинформацию. Пусть редакция канала разбирается, какой из тысячи фейков им публиковать.









Сложно представить, чтобы реализацией новых методов занимались кадры, которые настукивали свои первые статьи на пишущих машинках и записывали авторучкой.





В противостоянии информационным вызовам белорусские власти должны привлекать молодые и креативные кадры из негосударственного сектора.