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Минск рассчитывает на поддержку ЕС и России в укреплении безопасности на границе

17.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск рассчитывает на более широкую поддержку Евросоюза и России в укреплении безопасности на общей границе. Об этом сегодня говорил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Необходимо предметно использовать заинтересованность Евросоюза в укреплении сотрудничества с Республикой Беларусь по противодействию общим угрозам. А таких общих угроз десятки. Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится нам крайне недешево, и мы рассчитываем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза. Это наша общая граница с Российской Федерацией», – указал белорусский лидер. 

По словам Александра Лукашенко, важно не только обеспечить безопасность, но и сохранить транзитную и туристическую привлекательность Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Важно не только обеспечить безопасность, но и сохранить транзитную и туристическую привлекательность Беларуси, заявил президент Беларуси.
 
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