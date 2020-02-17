Минск рассчитывает на поддержку ЕС и России в укреплении безопасности на границе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск рассчитывает на более широкую поддержку Евросоюза и России в укреплении безопасности на общей границе. Об этом сегодня говорил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Необходимо предметно использовать заинтересованность Евросоюза в укреплении сотрудничества с Республикой Беларусь по противодействию общим угрозам. А таких общих угроз десятки. Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится нам крайне недешево, и мы рассчитываем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза. Это наша общая граница с Российской Федерацией», – указал белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, важно не только обеспечить безопасность, но и сохранить транзитную и туристическую привлекательность Беларуси.