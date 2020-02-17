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Минск рассчитывает на поддержку ЕС и России в укреплении безопасности на границе
17.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск рассчитывает на более широкую поддержку Евросоюза и России в укреплении безопасности
По словам Александра Лукашенко, важно не только обеспечить безопасность, но и сохранить транзитную и туристическую привлекательность Беларуси.
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Важно не только обеспечить безопасность, но и сохранить транзитную и туристическую привлекательность Беларуси, заявил президент Беларуси.
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