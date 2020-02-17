Белорусский сыр и творог назвали лучшими в России

Белорусские творог и «воздушный» сыр «Савушкин» назвали лучшими продуктами в России. Брестский производитель получил за них золотые медали на международной выставке-ярмарке «Продэкспо-2020». Золото также взяли сливочное масло «Брест-Литовск» и греческий йогурт Teos.

Белорусская «молочка» в очередной раз стала триумфатором конкурса «Лучший продукт-2020», который прошел в Москве во время главного форума пищевой индустрии «Продэкспо-2020». Выбор лучших продуктов профессиональной экспертной комиссией был сделан в ходе слепой дегустации, что значит, что все производители находились в равном положении. Эксперты выбирали продукты с лучшими вкусовыми качествами, текстурой и натуральным составом.

Молочные продукты от «Савушкина» назвали лучшими во всех ключевых категориях. «Золото» завоевали «воздушный» творожный сыр с зеленью жирностью 60% и рассыпчатый творог от «Савушкина», которые выпускают в Бресте.

Белорусские товары отметили и «за высокие потребительские свойства». Так, золотую медаль «За качество» и диплом 1-й степени получило сливочное масло «Брест-Литовск» жирностью 82,5%. Такой же награды эксперты удостоили густой греческий йогурт Teos.

«Белорусская молочная продукция традиционно пользуется успехом в России. И подобные конкурсы для нашей компании ценны тем, что позволяют трезво оценивать свои позиции на динамично меняющемся рынке. В этот раз «Савушкин» заявил на конкурс 4 продукта и получил абсолютное признание по каждому из них, результат – 4 «золота», несмотря на традиционно жесткую конкуренцию со стороны производителей со всей России и других стран. Приятно, что лучшей назвали одну из наших последних новинок – «воздушный» творожный сыр. И это еще раз подтверждает, что мы развиваемся в соответствии с изменяющимися вкусовыми предпочтениями потребителей и трендами мирового молочного рынка», – отметила директор по связям с общественностью компании «Савушкин продукт» Елена Бабкина.

«Савушкин продукт» поставляет молочные продукты более чем в 30 стран мира. Среди них – Россия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Украина, ОАЭ, Иордания, Сингапур, Южная Корея, Израиль, Китай, Гонконг, Япония и страны Евросоюза. В общем объеме продаж экспорт занимает свыше 60%. В структуре экспортных поставок преобладают готовые к употреблению продукты: питьевое молоко, творог, сметана, йогурты и сыры.