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Тоталитарная психология: как реагируют люди на портрет президента в лифте
Источник материала: Партизан
Белорусы натхнились российским примером и повесили портрет Лукашенко в одном из минских лифтов.
коллаж: obozrevatel.com
Посмотрите на реакцию минчан:
И сравните ее с реакцией москвичей:
А вот какой забавной была реакция киевлян на портрет Зеленского:
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Белорусы натхнились российским примером и повесили портрет Лукашенко в одном из минских лифтов.
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