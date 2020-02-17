Источник материала: Газета Авангард





Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-восточной части, днем на значительной части территории страны пройдут дожди. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем по северо-западу местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем — 4-10 градусов тепла.