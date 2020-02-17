ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 февраля

17.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 февраля
Фото из архива

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-восточной части, днем на значительной части территории страны пройдут дожди. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем по северо-западу местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем — 4-10 градусов тепла.

Белта

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Урачыстае адкрыццё тыдня роднай мовы 21 лютага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика