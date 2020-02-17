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В Австрии полицейские нашли 50 нарушений у дальнобойщика из Беларуси, перевозившего опасный груз

17.02.2020 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В округе Мистельбах земли Нижняя Австрия задержали грузовик, перевозивший опасные грузы с нарушением правил, сообщает belmir.by со ссылкой на местную полицию.

Фуру остановили днем 15 февраля во время контрольных мероприятий на трассе А5. Тягач с польскими номерами двигался в сторону Вены. При осмотре выяснилось, что перевозился опасный груз — типографские краски, растворы смол, легковоспламеняющиеся жидкости. При этом не были соблюдены соответствующие правила транспортировки: груз не закреплен надлежащим образом и не обозначен.

Кроме того, 44-летний водитель из Беларуси не смог предоставить сертификат о прохождении обучения по перевозке опасных грузов. Всего полицейские насчитали 50 различных нарушений.

 
 
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Фуру остановили днем 15 февраля во время контрольных мероприятий на трассе А5.
 
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