|
Минфин: зарплату бюджетникам поднимут в сентябре
Источник материала: Партизан
Уровень заработной платы в бюджетной сфере в 2020 году будет составлять 80% от среднерего значения по стране. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович
По словам министра, в 2019 году Министерство финансов изыскало дополнительные ресурсы, чтобы с сентября можно было повысить заработную плату работникам бюджетной сферы.
"В бюджете изыскали Br160 млн. Эти ресурсы направили областям для выплаты заработной платы и профинансировали расходы республиканского бюджета. С сентября по декабрь средняя заработная плата в бюджетном секторе была на уровне 80% от среднереспубликанской. Это означает, что целевой показатель, установленный главой государства, был выполнен", - отметил министр.
Он заявил, что в 2020 году этот показатель также будет выполняться: все необходимые ресурсы на выплату заработной платы предусмотрены в сметах бюджетных организаций.
"Поэтому соотношение 80% к средней по экономике будет обеспечено", - подчеркнул Максим Ермолович.
По его словам, фонд заработной платы в бюджете на этот год увеличен на 15%. Примерно так же фонд вырос и в 2019 году в сравнении с уровнем 2018-го.
"Суммарно за два года фонд вырос на 33%. Это значительно опережает темпы инфляции в стране и позволяет добиваться существенного роста реальной заработной платы в бюджетном секторе", - заметил глава Минфина.
Максим Ермолович также напомнил, что в августе прошлого года в Беларуси были повышены пенсии. Уже тогда они достигли 40% от уровня средней заработной платы по стране. Это соотношение поддерживалось в течение всего оставшегося полугодия.
"Такая же ситуация будет сохранена и в 2020 году", - заявил министр.-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уровень заработной платы в бюджетной сфере в 2020 году будет составлять 80% от среднерего значения по стране. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)