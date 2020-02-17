Источник материала: Виртуальный Брест

Об этом оповестили жителей Стружского, Рубельского, Велемичского, Ремельского, Больше-Малешевского сельсоветов Столинского района. Листовки с информацией появились в магазинах, ФАП, Домах культуры, школах. Местная власть побеседовала со сборщиками клюквы, чтобы те до 29 февраля воздержались от похода за перезимовавшей ягодой в теплые февральские дни. В чем причина?





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В пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета sb.by сообщили, что на территории бывшего военного полигона на Столинщине пройдут летные испытания ракеты белорусского зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-МБ3К".

Наземные испытания уже пройдены, тесты на виброустойчивость, работа в разных средах, натурные и полунатурные испытания позади. Теперь началась отработка того, как «Бук» обнаруживает воздушную цель, в качестве которой будет выступать беспилотник, и захватывает ее.

Если испытания пройдут успешно, Беларусь станет одной их немногих высокотехнологичных стран, которые создали собственный ЗРК средней дальности. К слову, по своим разведывательным, огневым и маневренным возможностям наш «Бук» не уступает современным аналогам, а в соотношении цена — боевые свойства даже оставляет конкурентов позади.

В Госкомвоенпроме заверили, что шум во время летных испытаний жителей ближайших деревень особо тревожить не будет, и настоятельно рекомендовали воздержаться от похода на болота в целях собственной безопасности.