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Угроза засухи и нашествие короедов. В Беларуси готовятся к последствиям аномально теплой зимы

17.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Из-за аномально теплой зимы Беловежская пуща оказалась под угрозой нашествия насекомых-вредителей, а сельскому хозяйству Беларуси предстоит пережить весеннюю засуху.

Угроза засухи и нашествие короедов. В Беларуси готовятся к последствиям аномально теплой зимы

Белорусские ученые и аграрии уже готовятся к последствиям климатических изменений.

Нынешняя зима выдалась настолько теплой, что в декабре цвели подснежники, а в январе летали пчелы.

Ученые из национального парка «Беловежская пуща» говорят, что быстрее всего к изменению климата адаптировались птицы: некоторые виды не улетели на юг, остались зимовать в Беларуси.

Однако лес как живой организм не успевает приспосабливаться к климатическим колебаниям. В настоящее время белорусские и польские ученые планируют запуск совместного трансграничного проекта по исследованию влияния погодных факторов на западную и восточную части пущи.

По словам начальника научного отдела НП «Беловежская пуща» Дмитрия Бернадского, за последние десятилетия в структуре лесов в нацпарке произошли серьезные изменения.

Во многом это связано именно с изменением климата, – говорит специалист.

По словам инженера-лесопатолога отдела леса и лесного хозяйства «Беловежской пущи» Елены Суконкиной, из-за теплой зимы изменятся сроки лета. Это чревато увеличением количества-насекомых вредителей.

Соответственно, раньше мы начнем мониторить, чтобы смотреть это, может быть даже больше генераций. Больше генераций – больше вредителя, – рассказала Е. Суконкина.

Как известно, часть популяции жуков-короедов в холодные зимы просто вымерзает. Если сильные морозы в Беларусь так и не придут, пуще предстоит пережить нашествие короедов.

Тем временем аграрии готовятся к весенней засухе – теплая зима провоцирует раннюю вегетацию посевов.

По словам замдиректора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Виктора Демьянчика, первостепенной задачей для всех аграриев, в особенности в южных районах, станет проведение посевной в максимально короткие сроки. Также нужно будет следить за уровнем влажности.

И обеспечить достойное увлажнение в последующие периоды, может быть, даже сместить сроки посевной, – добавил В. Демьянчик.

Фото: СТВ

Белновости

 
 
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Из-за аномально теплой зимы Беловежская пуща оказалась под угрозой нашествия насекомых-вредителей, а сельскому хозяйству Беларуси предстоит пережить...
 
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