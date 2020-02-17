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Ермолович: готовится указ по изменениям в уплате дорожного сбора. Его отвяжут от техосмотра

17.02.2020 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство финансов Беларуси готовит проект указа в отношении взимания дорожного сбора. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Ермолович: готовится указ по изменениям в уплате дорожного сбора. Его отвяжут от техосмотра

"Мы работаем над подготовкой проекта указа, который несколько меняет систему взимания платы за дорожную инфраструктуру, устанавливает более справедливый механизм ее уплаты для тех людей, которые непостоянно используют транспорт, - рассказал министр. - Но в целом речь идет о сохранении существующего порядка уплаты дорожного сбора с расширением льгот для отдельных категорий, изменением периодичности уплаты, скидками для тех, кто готов оплачивать на более длительный срок".

По словам Максима Ермоловича, изменения в целом направлены на улучшение существующей системы. "Такой проект указа Министерство финансов подготовило, вносит его на рассмотрение правительства. Будем обсуждать и докладывать главе государства", - сказал он.

Министр уточнил, что, по мнению Минфина, дорожный сбор будет отвязан от прохождения техосмотра. "Будет иная система контроля. Рассматриваются варианты, когда будет техническая готовность к введению новой системы. Кроме того, будут установлены более справедливые и приемлемые для населения механизмы уплаты", - добавил Максим Ермолович.

Ранее, в конце декабря, заместитель премьер-министра Владимир Кухарев заявил, что решение по корректировке дорожного сбора будет приниматься в начале 2020 года. "Над этим вопросом работают уже давно, рассматриваются различные варианты решения этой проблемы. А проблема на самом деле существует, ведь чтобы избежать необходимости уплачивать налог, некоторые автовладельцы перестали проходить техосмотр, чем подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь других, - отметил вице-премьер. - Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься в начале следующего года (речь о 2020 году. - Прим. БЕЛТА)".

 
 
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  Министерство финансов Беларуси готовит проект указа в отношении взимания дорожного сбора. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Максим Ермолович,...
 
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