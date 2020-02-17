Помните скандал с «гарбатай»? LSTR сделал одежду с новым мемом

Источник материала: KYKY

Мы уже писали вам о случае в минском фирменном магазине «Коммунарка»: продавец потребовала от Арамаиса Миракяна не говорить с ней на русском, когда тот захотел узнать, есть ли в наличии «гарбата». Внезапно этот случай спровоцировал коллапс в крупных российских медиа, и на парня обрушилась критика россиян. Чтобы его поддержать, бренд одежды LSTR разработал новый дизайн одежды, который показал в твиттере. Там есть то самое слово «гарбата» и подробное объяснение, что оно значит. Все на беларуском языке!

Напомним, пост Миракяна о событиях в «Коммунарке» перепечатали такие российские СМИ, как «Лента.ру», «Царьград», «Московский комсомолец» и крупнейшее государственное медиа «РИА Новости». Как позже парень рассказал в интервью «Свободе», массовая атака на него началась после публикации именно «Ленты.ру»:

«Их изначально было очень-очень много, по 80 сообщений в минуту. Я, может, с пять сотен удалил комментариев. В личные сообщения также писали: «Мы тебя найдем, мы тебя убьем, мы знаем, где ты живешь». И так далее. Это были угрозы, и это как минимум неприятно. Но ни один из этих людей не был из Беларуси, поэтому мне не страшно ходить по улицам. Я не боюсь за свою безопасность».

Спустя сутки после первой волны материалов в прессе сенатор Игорь Морозов дал короткий комментарий российской газете «Взгляд» – и тоже про Миракяна: «Национализм можно сравнить с джинном, выпущенным из бутылки. Он поднимает голову в Беларуси из-за влияния Украины. Появление негативных процессов в отношении русского языка, пусть даже на бытовом уровне, – это новое явление, мимо которого руководство Беларуси не должно проходить. Его надо жестко контролировать властям, в том числе и на законодательном уровне».

Однако в Беларуси Арамаиса, с его слов, «массово поддерживают». Кроме LSTR, в знак солидарности в инстаграме «Арт Сядзібы» появилась вот такая иллюстрация – ее нарисовала Елизавета Гончарова: