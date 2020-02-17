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В Колодищах водитель Nissan пытался скрыться от милиции, врезался в дерево и погиб
Источник материала: Tut.by
Легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево в Колодищах, водитель погиб. Об этом
Происшествие случилось вечером 15 февраля. Сотрудники группы задержания Департамента охраны Минского района в поселке Колодищи обратили внимание на ехавший в попутном направлении Nissan. Судя по вилянию авто из стороны в сторону и выездам на встречную полосу, у них возникло предположение, что водитель пьян.
Требование об остановке водитель легковушки проигнорировал и попытался скрыться. На закруглении дороги мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево и опрокинулся.
В результате ДТП водитель Nissan от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось вечером 15 февраля.
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