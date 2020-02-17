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"Белшина" приостановила работу трех заводов
Источник материала: Партизан
На главном предприятии Боборуйска ОАО "Белшина" приостановлено производство. По словам шинников, на паузу стали три ключевых завода – ЗМШ, КГШ и СКГШ.
Причина, по словам работников, в отсутствии сырья. Персонал отправлен в вынужденные отпуска с сохранением двух третей заработной платы. Портал
В строю остается лишь ремонтно-механический завод. Главной причиной остановки трех заводов Юрий Андриевский назвал "проведение ремонта и технического обслуживания технологического оборудования с устранением неполадок".
Также собеседник "Коммерческого курьера" ответил, что завод СКГШ уже выполнил февральский план по выпуску продукции. Касательно нехватки сырья как одной из причин остановки, собеседник ответил следующее: "Есть определенные проблемы, но они решаемы".
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На главном предприятии Боборуйска ОАО "Белшина" приостановлено производство. По словам шинников, на паузу стали три ключевых завода – ЗМШ, КГШ и СКГШ.
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