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"Белшина" приостановила работу трех заводов

17.02.2020 13:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На главном предприятии Боборуйска ОАО "Белшина" приостановлено производство. По словам шинников, на паузу стали три ключевых завода – ЗМШ, КГШ и СКГШ.

"Белшина" приостановила работу трех заводов
Причина, по словам работников, в отсутствии сырья. Персонал отправлен в вынужденные отпуска с сохранением двух третей заработной платы. Портал "Коммерческий курьер" взял комментарий у начальника отдела идеологической и социальной работы ОАО «Белшина» Юрия Андриевского. Он подтвердил факт остановки, а также сообщил о сроках паузы. Завод массовых шин и завод крупногабаритных шин должны запуститься в 21 февраля, СКГШ вернется в прежний режим не раньше 1 марта.

В строю остается лишь ремонтно-механический завод. Главной причиной остановки трех заводов Юрий Андриевский назвал "проведение ремонта и технического обслуживания технологического оборудования с устранением неполадок". 

Также собеседник "Коммерческого курьера" ответил, что завод СКГШ уже выполнил февральский план по выпуску продукции. Касательно нехватки сырья как одной из причин остановки, собеседник ответил следующее: "Есть определенные проблемы, но они решаемы".
 
 
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На главном предприятии Боборуйска ОАО "Белшина" приостановлено производство. По словам шинников, на паузу стали три ключевых завода – ЗМШ, КГШ и СКГШ.
 
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