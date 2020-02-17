Песков о заявлении Лукашенко о заборе транзитной нефти: Это эмоции













"Я воздержусь от комментариев. Там иногда действительно эмоции берут верх, но, будучи в Сочи, два президента (РФ - Владимир Путин и Беларуси - Александр Лукашенко) достигли определенного понимания. Из этого будем исходить", - подчеркнул Песков.





interfax.by. Он отметил, что между Москвой и Минском "диалог будет продолжен", передает





"Продолжатся контакты белорусских коллег с компаниями - поставщиками нефти. Главы государств решили, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, которые курируют вопросы интеграции, они будут и дальше заниматься проработкой поставок энергоресурсов", - сказал Песков.





14 февраля Лукашенко заявил о возможности отбора Беларусью транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти. "Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн тонн, в январе было поставлено 500 тыс. тонн, недопоставлено 1,5 млн т), мы начнем отбор из транзитной трубы", - сказал Лукашенко, отметив, что озвучил такую позицию на прошедших 7 февраля в Сочи переговорах с Путиным.





"Я никого не шантажировал", - заявил Лукашенко.





Он сказал, что в феврале Беларусь может забрать из транзитной трубы до 2 млн тонн нефти в случае отсутствия регулярных поставок. "Если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать, - предупредил Лукашенко. - Через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн тонн нефти. И они (Россия) не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть".







