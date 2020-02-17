ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Песков о заявлении Лукашенко о заборе транзитной нефти: Это эмоции

17.02.2020 13:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу возможного отбора Беларусью транзитной нефти из магистрального нефтепровода "Дружба", отметив, что в Москве исходят из договоренностей, достигнутых между Москвой и Минском на высшем уровне в Сочи.




"Я воздержусь от комментариев. Там иногда действительно эмоции берут верх, но, будучи в Сочи, два президента (РФ - Владимир Путин и Беларуси - Александр Лукашенко) достигли определенного понимания. Из этого будем исходить", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что между Москвой и Минском "диалог будет продолжен", передает interfax.by.

"Продолжатся контакты белорусских коллег с компаниями - поставщиками нефти. Главы государств решили, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, которые курируют вопросы интеграции, они будут и дальше заниматься проработкой поставок энергоресурсов", - сказал Песков.

14 февраля Лукашенко заявил о возможности отбора Беларусью транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти. "Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн тонн, в январе было поставлено 500 тыс. тонн, недопоставлено 1,5 млн т), мы начнем отбор из транзитной трубы", - сказал Лукашенко, отметив, что озвучил такую позицию на прошедших 7 февраля в Сочи переговорах с Путиным. 

"Я никого не шантажировал", - заявил Лукашенко.

Он сказал, что в феврале Беларусь может забрать из транзитной трубы до 2 млн тонн нефти в случае отсутствия регулярных поставок. "Если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать, - предупредил Лукашенко. - Через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн тонн нефти. И они (Россия) не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу возможного отбора Беларусью транзитной нефти из магистрального нефтепровода...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прошла жеребьёвка чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика