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Прошла жеребьёвка чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге

17.02.2020 13:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 февраля в Минске в Доме футбола прошла жеребьёвка чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Первый тур пройдёт 19 марта. Чемпион страны брестское "Динамо" принимает "Смолевичи", минское "Динамо" сыграет с "Рухом", РЦОР-БГУ — с БАТЭ. В других поединках встретятся: "Белшина" — "Минск", "Шахтёр" — "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" — "Нёман", "Слуцк" — "Славия", "Витебск" — "Городея".

Во втором туре брестское "Динамо" поедет в гости в Слуцк, а БАТЭ — в Мозырь к "Славии", в столице пройдёт матч "Минск" — "Динамо" (Минск).
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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17 февраля в Минске в Доме футбола прошла жеребьёвка чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
 
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