Конкурс «Крутой поворот в карьере»: выбираем победителя

Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY завершает конкурс «Крутой поворот в карьере». Наши читатели делились историями, как меняли место работы и сферу деятельности. Сейчас пришло время выбрать лучшую историю.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Фото: pixabаy.com

Голосование продлится до 24.00 19 февраля. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале tut.by до начала проведения голосования — по 16 февраля 2020 года (включительно).

Победитель получит приз. Автор лучшей истории будет объявлен 20 февраля 2020 года.

Ознакомиться с правилами конкурса можно по ссылке .

Рассчитываем на вашу честность: участник, который будет заподозрен в «накрутке» голосов, будет отстранен от участия в конкурсе.