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Конкурс «Крутой поворот в карьере»: выбираем победителя
Источник материала: Tut.by
FINANCE.TUT.BY завершает конкурс «Крутой поворот в карьере». Наши читатели делились историями, как меняли место работы и сферу деятельности. Сейчас пришло время выбрать лучшую историю.
Голосование продлится до 24.00 19 февраля. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале tut.by до начала проведения голосования — по 16 февраля 2020 года (включительно).
Победитель получит приз. Автор лучшей истории будет объявлен 20 февраля 2020 года.
Ознакомиться с правилами конкурса можно
Рассчитываем на вашу честность: участник, который будет заподозрен в «накрутке» голосов, будет отстранен от участия в конкурсе.
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FINANCE.TUT.BY завершает конкурс «Крутой поворот в карьере».
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