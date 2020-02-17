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Конкурс «Крутой поворот в карьере»: выбираем победителя

17.02.2020 16:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY завершает конкурс «Крутой поворот в карьере». Наши читатели делились историями, как меняли место работы и сферу деятельности. Сейчас пришло время выбрать лучшую историю.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Фото: pixabаy.com

Голосование продлится до 24.00 19 февраля. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале tut.by до начала проведения голосования — по 16 февраля 2020 года (включительно).

Победитель получит приз. Автор лучшей истории будет объявлен 20 февраля 2020 года.

Ознакомиться с правилами конкурса можно по ссылке.

Рассчитываем на вашу честность: участник, который будет заподозрен в «накрутке» голосов, будет отстранен от участия в конкурсе.

 
 
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FINANCE.TUT.BY завершает конкурс «Крутой поворот в карьере».
 
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