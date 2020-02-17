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Максим Ермолович: готовится указ по изменениям в уплате дорожного сбора
17.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство финансов Беларуси готовит проект указа в отношении взимания дорожного сбора. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Максим Ермолович.
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Министерство финансов Беларуси готовит проект указа в отношении взимания дорожного сбора. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Максим Ермолович....
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