ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чтобы не подорожали из-за ажиотажа: Беларусь закупает 1,6 млн медицинских масок

17.02.2020 15:41 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

«Для того, чтобы создать запас на возможный ажиотажный спрос, 21 числа мы получим по внешнему контракту 500 тыс. масок, и до конца февраля получим еще 1,1 млн масок» – сказал Караник журналистам в понедельник.

По словам министра, у Минздрава также есть договоренность с поставщиком, что в случае необходимости в Беларусь будет поставлено еще несколько миллионов масок.

«Маски на сегодня есть. Наша промышленность выпускает порядка 60 тыс. масок в день, они отгружаются в аптеки. Кроме того, наша легкая промышленность возобновила выпуск многоразовых марлевых повязок», – отметил министр.

При этом Караник подчеркнул, что на сегодня в стране нет необходимости в широком применении масок для профилактики коронавируса.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь до конца февраля закупит 1,6 млн масок для формирования запаса на случай ажиотажного спроса, заявил министр здравоохранения Владимир Караник, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Да +10 будзе ў аўторак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика