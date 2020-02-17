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Чтобы не подорожали из-за ажиотажа: Беларусь закупает 1,6 млн медицинских масок
Источник материала: Myfin
«Для того, чтобы создать запас на возможный ажиотажный спрос, 21 числа мы получим по внешнему контракту 500 тыс. масок, и до конца февраля получим еще 1,1 млн масок» – сказал Караник журналистам в понедельник.
По словам министра, у Минздрава также есть договоренность с поставщиком, что в случае необходимости в Беларусь будет поставлено еще несколько миллионов масок.
«Маски на сегодня есть. Наша промышленность выпускает порядка 60 тыс. масок в день, они отгружаются в аптеки. Кроме того, наша легкая промышленность возобновила выпуск многоразовых марлевых повязок», – отметил министр.
При этом Караник подчеркнул, что на сегодня в стране нет необходимости в широком применении масок для профилактики коронавируса.
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Беларусь до конца февраля закупит 1,6 млн масок для формирования запаса на случай ажиотажного спроса, заявил министр здравоохранения Владимир Караник, сообщает...
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