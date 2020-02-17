«Еве13»: просто о сложных вопросах

Специально для девочек-подростков Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» разработал пятичасовой курс «Еве13». Автор проекта — директор центра Вероника Сердюк, жена православного священника и многодетная мать, культуролог, журналист. Посыл программы в том, чтобы говорить с девочками о беременности и материнстве в позитивном ключе.

Идея курса «Еве13» в том, чтобы сформировать у девушки научно обоснованное представление о собственном репродуктивном здоровье. Продвижением этого проекта в Смолевичах заинтересовалась Вероника Пиванкова — мама четверых детей, одной из ее дочерей сейчас 13. Первые встречи курса уже прошли с участием волонтера центра «Матуля» Татьяны Станкевич.

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