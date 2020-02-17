Кто на футбол и хоккей?

Источник материала: Пинский Вестник

С нынешней недели есть повод поболеть за свою команду для любителей не только хоккейных, но и футбольных баталий.



Как и планировалось, ФК «Волна-Пинск» начал серию предсезонных тренировочных товарищеских матчей. Традиционно первую встречу «бело-синие» провели с воспитанниками академии футбола. «Волна», конечно, выиграла у юношей, но это в программе подготовки не основное. Тренерский штаб во главе с Вадимом Беленко вывел на поле восемь потенциальных игроков. Команда обновляет состав и каждый матч – футбольный кастинг. Официальный сайт клуба чуть ли не ежедневно сообщает о новобранцах. Так, в пинскую команду вернулись Дмитрий Градобоев и Павел Баскаков. Напомним, что в прошлом сезоне они поиграли за более успешные дружины - бобруйскую «Белшину» и столичную НФК. Заключен контракт с воспитанником спортшколы «Динамо» (Брест) Антоном Демковым. Известно, что в «Волне» остаются Сергей Водянович, Станислав Лецко, Денис Ковалевич.



Изменил статус капитан с многолетним стажем и ветеран команды Сергей Володько. Он окончил карьеру игрока и переходит на тренерскую должность в клубе. Коллеги посчитали, что в его активе 442 матча и 127 забитых мячей (соответственно 282 и 75 - в первой лиге). Действительно, удастся ли кому превзойти такие достижения? Видно, и над этим придется поработать на новом поприще.

Ожидаются изменения в деятельности клуба и академии футбола, как еще называют ДЮСШ № 3.



Ближайшие матчи планируется провести в Бресте 28 февраля, 23 февраля ожидаем в гости ФК «НФК». На март определены спарринги с дзержинским «Арсеналом», микашевичским «Гранитом» и брестским «Динамо».



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Продолжается 42-й чемпионат города по мини-футболу.



В соревновании участвуют 12 команд. Можно сказать, первенство переходит экватор, и сейчас в лидеры с некоторым запасом очков выходит ФК «Пинскдрев». Здесь же и вся тройка бомбардиров. Ближайшими соперниками являются команды «Беларусбанк», «Нефтебаза», «Пинскгаз». Завершится чемпионат в марте.



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Болельщикам «Пинских ястребов» очень сложно было прийти в себя после прошлой нервной хоккейной декады.



Победа над грозным ХК «Могилев» со счетом 2:0, несомненно, воодушевила игроков и вызвала восторг поклонников нашей команды. Хоккей в Пинске собирает аншлаги. По набранным очкам «ястребы» сравнялись с брестскими «зубрами». Но это только борьба за четвертое место в шестикомандной группе переходного турнира. Тем не менее, от результатов предстоящих матчей пятого круга будет завесеть положение лидеров – «Локомотива», «Могилева» и «Химика». Решающие встречи за попадание в плей-офф состоятся по 21 февраля. Как сложится этот пазл? Теперь пинская команда будет выступать преимущественно на выезде. Но все началось с домашней игры с могилевскими «львами», донельзя обозленными последним проигрышем с сухим счетом. На сей раз спокойно гостям уехать не дали - 3:2.



Сегодня, 17 февраля, станем свидетелями принципиального спора с ХК «Брест». Грядет последняя домашняя игра сезона.



Константин МИХАЙЛОВ