Ветераны Осиповичского РОЧС — воины-интернационалисты

Источник материала: Асiповiцкi край

Среди жителей Осиповщины немало участников боевых действий в Афганистане. В рамках Дня памяти воинов-интернационалистов не остаются без внимания и ветераны районного отдела по чрезвычайным ситуациям — Муха Александр Федорович и Белый Владимир Павлович.

Александр Федорович и Владимир Павлович не единожды делились с личным составом райотдела историей участия в боевых действиях в Афганистане. Эта война уже ушла в историю, но из воспоминаний заметно: в памяти людей она ещё будет жить долго. А нынешнему поколению есть на кого равняться и с кого брать пример. И ветераны Осиповичского РОЧС тому подтверждение. Прослужив в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям более 20 лет, сегодня они принимают активное участие в жизни районного отдела. А для молодого поколения Муха и Белый — настоящие образцы для подражания!

Александр Стукарчук, заместитель начальника Осиповичского РОЧС.