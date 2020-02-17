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Японца, убившего 19 инвалидов, приговорили к смертной казни

17.02.2020 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Японец Сатоси Уэмацу, который в 2016 году напал с ножом на пациентов заведения для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара (соседняя с Токио префектура Канагава), приговорен к смертной казни.

Соответствующий приговор вынес в понедельник окружной суд Иокогамы, сообщает ТАСС.

На суде над 30-летним мужчиной в январе его адвокаты настаивали на невменяемости их подзащитного. Позже подсудимый признался в содеянном.

Нападение в Сагамихаре произошло в июле 2016 года. В то время в заведении находилось 150 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет. В результате атаки погибли 19 и ранения получили более 20 человек. 

Объясняя свои действия, Уэмацу заявлял, что не считает пациентов с ограниченными умственными возможностями за людей и хочет избавить их от страданий. 
 
 
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Японец Сатоси Уэмацу, который в 2016 году напал с ножом на пациентов заведения для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара (соседняя с...
 
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