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В Могилёве мужчина пытался вывезти из Беларуси девушку для занятия проституцией
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёве задержан подозреваемый в попытке вывезти из страны девушку для занятия проституцией.
Как
Девушка была найдена через соцсети, ей обещались заработки до 3 тысяч долларов, проживание в благоустроенных квартирах и полное обеспечение безопасности.
Возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что с начала года перекрыты два канала вывоза жительниц Беларуси для эксплуатации.
Осенью 2019 года был пресечён канал вывоза трёх девушек из Могилёва в Россию для занятия проституцией.
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Новости Беларуси. В Могилёве задержан подозреваемый в попытке вывезти из страны девушку для занятия проституцией. Как сообщает МВД Беларуси, подозреваемым...
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