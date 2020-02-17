Электронные посадочные талоны ввели в Национальном аэропорту «Минск»

Источник материала: Аргументы и факты

Электронные посадочные талоны начали действовать в Национальном аэропорту «Минск». Такая информация размещена на сайте аэропорта. Ожидается, что возможность прохождения досмотра и посадки на борт самолета по такому талону сэкономит время пассажиров.

Сообщается, что электронный посадочный талон ничем не отличается от бумажного. В этом документе указываются номер билета, личные данные пассажира, название авиакомпании, двузначный код перевозчика, номер рейса, аэропорты отправления и назначения, дата и время отправления, информация о тарифе и дополнительных услугах.

Для получения электронного талона необходимо наличие интернет-соединения. После самостоятельной онлайн-регистрации на сайте авиакомпании либо через приложение появится ссылка на скачивание талона. Также он будет отправлен на e-mail. Если талон не пришел на электронную почту, необходимо обратиться в службу поддержки сайта, где проводилась покупка, или позвонить на горячую линию авиакомпании.

При прохождении предполетного досмотра достаточно предъявить электронный посадочный талон, и служба авиационной безопасности сделает отметку в электронной базе данных, которая фактически заменяет штамп на бумажном документе. «Убедитесь, что сможете включить экран вашего устройства (смартфон, планшет) и показать посадочный талон на всех этапах предполетных процедур. Если устройство разрядилось и у вас нет возможности предъявить электронный посадочный талон, необходимо распечатать обычный на стойке регистрации», – отметили в аэропорту.

При этом сохраняется возможность использования посадочного талона в бумажном виде. Сейчас в Национальном аэропорту «Минск» пассажиры могут использовать несколько вариантов посадочных талонов с читаемым штрих-кодом: электронный посадочный талон в виде 2D-кода на экране мобильного устройства, распечатанный на обычном принтере посадочный талон, скачанный с сайта авиакомпании при онлайн-регистрации, а также посадочный талон на стандартном бланке, оформляемый на стойке регистрации или в киосках саморегистрации.