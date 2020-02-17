Падение связано с сокращением объемов выпуска продукции нефтехимии на фоне проблем с поставками российской нефти и спадом производства калийных удобрений.





Промышленное производство в январе упало на 5,8%, составив 8,5 млрд рублей в действующих ценах.





Объем сельхозпроизводства вырос на 4,5%, составив 957,3 млн рублей.





В январе 2020 года организации и ИП перевезли 27,1 млн тонн грузов, что на 17,8 ниже января прошлого года.





Напомним, правительство по поручению Лукашенко повысило прогноз роста белорусской экономики на 2020 год с 2,5% до 2,8%.









Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту ВВП в 2020 году на уровне 1,9%, который Минфин заложил в проект бюджета на текущий год.





Международные финансовые институты еще более скептичны к будущему экономики Беларуси и прогнозируют ее прирост на уровне 0,5−1%.





Валовой внутренний продукт Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% по сравнению с 2018 годом.



