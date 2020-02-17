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Ищем мужчин для смелых экспериментов. Высылайте ваши заявки на участие в проекте «Преображение»
Источник материала: Tut.by
У февраля есть традиции: довольно никчемные подарки к так себе праздникам, странная погода, авитаминоз и в качестве компенсации кое-что действительно приятное — наш проект «Преображение», который мы ежегодно проводим накануне 23.02.
Напоминаем:
Для тех, кто с нами недавно, напоминаем, что скрывается за пугающим словом «Преображение» (ну вдруг вы думаете, что мы принудительно нарядим вас в Кончиту Вурст).
Вам нужно будет съездить с нами в хороший барбершоп (где вам бесплатно сделают стильную стрижку) и заглянуть со стилистом в магазин качественной мужской одежды (где вам опять-таки бесплатно подберут образ). На память — отличные фотографии и рекомендации стилиста, которые точно пригодятся и после проекта.
Распространенные вопросы
В чем подвох?
Сколько времени это займет?
Существенную часть вашего рабочего дня (лучше взять отгул) + пару часов накануне для примерки образов — как раз для того, чтобы в сам день съемки все происходило быстрее.
Как выбирают участников?
В первую очередь отбор проводит стилист: выбирает кандидатов, в которых есть что поменять — и результат может получиться интересным (иными словами: возможно, мы не отобрали вас, потому что вы базово идеальный). После свой выбор делает редакция: мы обращаем внимание на вашу мотивацию для перемен, на интересную историю и желание ею поделиться. Никаких ограничений по возрасту, весу, сфере деятельности нет!
Чего мы ждем от вас?
Заявки по адресу lina@tutby.com, в которой будет:
Внимание! Сбор заявок мы завершим 19 февраля (но верим, что вы успеете).
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У февраля есть традиции: довольно никчемные подарки к так себе праздникам, странная погода, авитаминоз и в качестве компенсации кое-что действительно приятное -...
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