Ищем мужчин для смелых экспериментов. Высылайте ваши заявки на участие в проекте «Преображение»

Источник материала: Tut.by

У февраля есть традиции: довольно никчемные подарки к так себе праздникам, странная погода, авитаминоз и в качестве компенсации кое-что действительно приятное — наш проект «Преображение», который мы ежегодно проводим накануне 23.02.



Фото: pinterest.com

Напоминаем: как бы ни ругали все подряд белорусских мужчин , мы в них верим. Равно как верим, что и в этом году найдутся смелые и классные белорусы, которые готовы к экспериментам.

Для тех, кто с нами недавно, напоминаем, что скрывается за пугающим словом «Преображение» (ну вдруг вы думаете, что мы принудительно нарядим вас в Кончиту Вурст).

Вам нужно будет съездить с нами в хороший барбершоп (где вам бесплатно сделают стильную стрижку) и заглянуть со стилистом в магазин качественной мужской одежды (где вам опять-таки бесплатно подберут образ). На память — отличные фотографии и рекомендации стилиста, которые точно пригодятся и после проекта.

Распространенные вопросы

В чем подвох?

Соглашаясь на участие в проекте, вы автоматически соглашаетесь и на публикацию ваших фотографий на LADY.TUT.BY. Отмотать назад после съемки и сказать «всем спасибо, я передумал» — не получится, потому что силы и время команды уже будут потрачены.

Забрать с собой комплекты, подобранные стилистом (а также самого стилиста), нельзя, это не «Модный приговор», увы. Зато у нас нет и Эвелины Хромченко, которая разнесет вас в пух и прах: только позитивная атмосфера и конструктивные советы по вашему запросу.



В нашем проекте мы меняли образ Сергея Чалого

Сколько времени это займет?

Существенную часть вашего рабочего дня (лучше взять отгул) + пару часов накануне для примерки образов — как раз для того, чтобы в сам день съемки все происходило быстрее.

Как выбирают участников?

В первую очередь отбор проводит стилист: выбирает кандидатов, в которых есть что поменять — и результат может получиться интересным (иными словами: возможно, мы не отобрали вас, потому что вы базово идеальный). После свой выбор делает редакция: мы обращаем внимание на вашу мотивацию для перемен, на интересную историю и желание ею поделиться. Никаких ограничений по возрасту, весу, сфере деятельности нет!



А это наш любимчик, вахтер Игорь Анатольевич, которого после выхода нашей публикации стали звать на рекламные фотосъемки

Чего мы ждем от вас?

Заявки по адресу lina@tutby.com, в которой будет:

ФИО, возраст, род занятий; Номер телефона для оперативной обратной связи; Краткий рассказ о себе, чтобы мы поняли, что вы действительно настроены решительно; Две актуальные фотографии (портретная и в полный рост). Желательно, чтобы снимки были сделаны прямо до отправки письма или накануне, т. к. за прошлые годы мы выяснили, что многие считают актуальными «фото со свадьбы брата в 2006-м году».

Внимание! Сбор заявок мы завершим 19 февраля (но верим, что вы успеете).