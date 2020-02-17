ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске прошел аукцион по продаже квартир, принадлежащих городу. Что почем купили?

17.02.2020 17:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске прошел аукцион по продаже квартир в престижных домах, которые принадлежали государству. Что и по какой цене продали, REALTY.TUT.BY рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко.


Фото: Flatfy.by

На аукцион было выставлено девять квартир, но заявки поступили на шесть лотов. Все они расположены в современных домах, в этих квартирах еще никто не жил, и они не находятся под арестом. Квартиры были переданы государству застройщиками в порядке исполнения принятых на себя обязательств. Вот что купили на сегодняшних торгах:

Однокомнатная квартира площадью 71,6 «квадрата» на проспекте Газеты «Правда», 1 ушла за 172,2 тысячи рублей (около 78 300 долларов) единственному подавшему заявку покупателю. Начальная цена квартиры была 164 тысячи рублей (77 780 долларов).


Фото: realt.by

А вот на квартиры в престижном ЖК «Флагман» на улице Беломорской, 21 (между улицами Куйбышева и Якуба Коласа) претендовало больше участников.

Так, две «трешки» по 92 «квадрата» продали за 313 тысяч рублей (около 142 тысячи долларов) и 328,7 тысяч рублей (около 149,5 тысяч долларов) при начальной цене каждой в 245 тысяч рублей. На первую было 9 претендентов, на вторую — 11.


Фото: АН «Твоя столица»

На «трешку» в 95 «квадратов» с начальной ценой в 260 тысяч претендовало пять человек. В итоге ее купили за 302 тысячи рублей (около 137 тысяч долларов).

На четырехкомнатную квартиру в 122 «квадрата» с начальной стоимостью в 343 тысячи было четыре заявки. Ее купили за 416 тысяч рублей (около 189 тысяч долларов).

На еще одну «четырешку» в этом доме была одна заявка. В итоге квартиру с начальной ценой в 342 тысячи купили за 359,1 тысячи рублей (около 163 тысячи долларов).

Квартиры, на которые не поступило заявок, будут повторно выставлены на аукцион.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На аукцион было выставлено девять квартир, но заявки поступили на шесть лотов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ищем мужчин для смелых экспериментов. Высылайте ваши заявки на участие в проекте «Преображение»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика