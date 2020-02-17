В Минске прошел аукцион по продаже квартир, принадлежащих городу. Что почем купили?

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске прошел аукцион по продаже квартир в престижных домах, которые принадлежали государству. Что и по какой цене продали, REALTY.TUT.BY рассказал замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко.



Фото: Flatfy.by

На аукцион было выставлено девять квартир, но заявки поступили на шесть лотов. Все они расположены в современных домах, в этих квартирах еще никто не жил, и они не находятся под арестом. Квартиры были переданы государству застройщиками в порядке исполнения принятых на себя обязательств. Вот что купили на сегодняшних торгах:

Однокомнатная квартира площадью 71,6 «квадрата» на проспекте Газеты «Правда», 1 ушла за 172,2 тысячи рублей (около 78 300 долларов) единственному подавшему заявку покупателю. Начальная цена квартиры была 164 тысячи рублей (77 780 долларов).



Фото: realt.by

А вот на квартиры в престижном ЖК «Флагман» на улице Беломорской, 21 (между улицами Куйбышева и Якуба Коласа) претендовало больше участников.

Так, две «трешки» по 92 «квадрата» продали за 313 тысяч рублей (около 142 тысячи долларов) и 328,7 тысяч рублей (около 149,5 тысяч долларов) при начальной цене каждой в 245 тысяч рублей. На первую было 9 претендентов, на вторую — 11.



Фото: АН «Твоя столица»

На «трешку» в 95 «квадратов» с начальной ценой в 260 тысяч претендовало пять человек. В итоге ее купили за 302 тысячи рублей (около 137 тысяч долларов).

На четырехкомнатную квартиру в 122 «квадрата» с начальной стоимостью в 343 тысячи было четыре заявки. Ее купили за 416 тысяч рублей (около 189 тысяч долларов).

На еще одну «четырешку» в этом доме была одна заявка. В итоге квартиру с начальной ценой в 342 тысячи купили за 359,1 тысячи рублей (около 163 тысячи долларов).

Квартиры, на которые не поступило заявок, будут повторно выставлены на аукцион.