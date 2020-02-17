В РПЦ гражданских жен назвали «бесплатными проститутками». А что говорила БПЦ?

Источник материала: KYKY

Вторые сутки в интернете ведутся жаркие обсуждения фразы, оброненной в Русской православной церкви (РПЦ). Там гражданских жен назвали бесплатными проститутками – именно так высказался председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, пишет «Интерфакс».

Вот дословная цитата Смирнова: «Неохота сказать «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: «у меня гражданский брак». Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает». Священник также отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Это якобы объясняется тем, что многие мужчины женаты гражданским браком. По версии Смирнова, они не считают за жен тех, с кем живут таким образом. «Ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», – пояснил представитель РПЦ.

Когда общественность возмутилась, и волна негодования коснулась самого протоиерея, тот отказался приносить извинения. Он ответил, что осознанно использовал литературное слово «проститутка», поэтому просить прощения не за что – в конце концов, такие фразы, убежден Смирнов, «остановят этот кошмар». Мы же решили вспомнить яркцие цитаты Беларуской православной церкви, которые в разное время эпатировали публику. Чаще всего они принадлежали митрополиту Павлу – главе БПЦ. Вряд ли эти выражения смогут конкурировать с заявлением в РПЦ, но разве это конкурс!

О победителе «Евровидения-2014» Кончите Вурст

«Не знаю, как назвать – его, ее. «Оно» – самое верное… Кто каким родился – не исправишь. Но по поводу этого случая я говорю: я не терплю слизняков, склизких, когда человек превратился в оно».

О мусульманах

«Я бы хотел обратить внимание на мусульман – как они сохраняют веру, как они исповедуют ее, как они молятся. Когда пришло время совершать намаз, то все: пусть хоть танки стреляют, пусть хоть с автоматами на них идут, стреляют их… Мусульманин развернул свой ковер, сделал омовение, совершил молитву, ты его хоть убей, а он будет делать… А мы как, православные? Свечку поставил и убежал. В нас стержня уже нет, мы утратили стержень».

О множественных богах (друзья мои)

«Одно здание используют и православные, и католики. Но это ни в коем случае не является какой-то унией. Задача униатов – сказать, что у нас один бог. Извините, так у нас не один бог, друзья мои. У вас свой бог, потому что вы по-другому в бога верите. Вы по-другому его исповедуете. Бог действительно один, но у корпорации свой бог, у какой-то сектантской организации – свой. Они к нашему общему Творцу и Господу никакого отношения не имеют».

О пороке интернета

«Интернет, конечно, – очень важное и интересное средство коммуникации. Но, к сожалению, сегодня это средство коммуникации для многих людей становится огромным искушением. Иногда мамы ко мне приходили и жаловались, что дети из дома не выходят. Ребенок знает только, где холодильник, туалет и компьютер. Я в Рязани получал много прошений от родителей совершить заочные отпевания: дети кончают жизнь самоубийством…»

О несветлом будущем: коротко

«Если священник откажется совершать богослужение (бесплатно), сразу пишите епископу или мне. Тогда мы этого священника будем отправлять в колхоз».

О «Майбахе»: ещё короче

«Вот на 65 лет мне подарили «Майбах».