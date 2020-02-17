Держимся маминой юбки. В 2020-м это модно!

Источник материала: Ежедневник



фото: vogue.ru

Модные джинсовые юбки этого сезона отсылают нас на 30 лет назад. Как это выглядит?

Эди Слиман сделал для Celine джинсовую юбку в стиле петч­ворк. Расклешенную, с металлическими пуговицами на талии. Как будто у маминой юбки со старой фотографии появилась сестра-близнец. Или, точнее, поразительно похожая на оригинал внучка, пишет Vogu e. Сочетать юбку Слиман советует с вы­сокими замшевыми сапогами, прозрачной блузкой и бомбером.

Оджинсовых юбках этой весной вспомнил не только Эди. Облюбованная Stella McCartney, Givenchy, Alexander Wang и MM6 версия — длинная, прямая, с разрезом спереди (надевать предлагается с пиджаком или джинсовой «вареной» курткой — и этот образ напоминает концертные костюмы группы «Мираж» или Корт­ни Лав).

Майкл Корс рекомендует другую модель: широкую расклешенную юбку чуть ниже колен. Такие обычно носят буржуазные японские матери семейств в сочетании с гигантскими солнцезащитными шляпами и жемчугом. Выглядит юбка настолько жен­ственно, благопристойно и при этом нескучно, что в ней вполне можно зарегистрировать в неформальной ­обстановке второй или третий по счету брак.

Lanvin так и вовсе смотрят на этот скромный материал влюбленными глазами, соединяя прямую джинсовую юбку с запахом со сложноустроенным вечерним топом с развевающимися, как у концертного смокинга, фалдами. В результате получается одновременно свежо, вдохновляюще и очень-очень практично: все-таки валентность у денима практически бескрайняя. Так что, добавляя в гардероб одну вещь, приобретаешь два десятка новых сочетаний разной степени «борзости»: джинсовая юбка работает хоть с блузкой-ламе, хоть с дырявой футболкой.