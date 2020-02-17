Не начинайте новые дела: как пережить ретроградный Меркурий без потерь?

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С 17 февраля Меркурий входит в фазу ретроградности и будет находиться в ней по 10 марта. В это время он будет словно двигаться в обратном направлении. Само собой, планета не меняет своей траектории, однако визуально ее движение вокруг Солнца с Земли кажется обратным.





Из-за такого необычного положения планета начинает особенно сильно влиять на разные сферы жизни людей: общение, торговлю, коммуникацию, бизнес и путешествия, то есть на все те сферы, за которые и отвечает.





Из-за «обратного» движения именно в этих сферах могут возникать различные сложности: от мелких неурядиц и разного рода накладок, до абсолютной потери взаимопонимания.





Влияние ретро-фазы мы начинаем чувствовать уже с 15 февраля, так как астрономические явления начинают оказывать свое влияние за несколько дней до своего наступления. Поэтому уже могут начаться недопонимания, пробуксовки на работе, рассеянность, - основные проявления наступающего ретроградного Меркурия.





Астролог Анна Федюкович рассказала, как стоит вести себя в это время, чтобы оно прошло максимально благоприятно для вас и вашего бюджета.





Не начинать новые дела





- В это время возможны разного рода пробуксовки, поэтому лучше постараться не начинать новые дела, - говорит астролог. - Не стоит переезжать, устраиваться на новую работу, начинать крупные проекты, так как все это может вызвать множество разнообразных мелких проблем.





Ведь ретроградный Меркурий в этот раз находится в знаке Рыб, что увеличивает рассеянность и забывчивость, которая заставит возвращаться за вещами, переделывать наспех подписанные документы и переводить со счета на счет ушедшие не туда деньги. Также в этот период люди часто опаздывают на рейсы, путают аэропорты, забывают дома важные документы и так далее.





Если все же новое начинание или поездку перенести никак нельзя, нужно перепроверить все по несколько раз, а потом перепроверить еще раз.





- Вместо того чтобы начинать что-то новое, лучше посвятить этот период завершению прежних начинаний и проектов: сейчас особенно полезно взяться за старые дела, до которых не доходили руки, - резюмирует астролог.





Не выяснять отношения





Ретроградный Меркурий часто способствует разного рода недопониманию: может особенно часто взрываться ссоры на пустом месте.





< v>- В этот период может часто случатся так, что человек говорит одно, а его собеседник понимает совершенно другое. Поэтому сейчас с особенной бдительностью стоит избегать конфликтов, выяснений отношений и споров, так как они только усугубят ситуацию, - говорит астролог.





Вместо этого лучше абстрагироваться от негативных эмоций, относится ко всему с юмором и постараться не поддаваться раздражению. Иногда это будет сделать не просто, так как ретроградность Меркурия на этот раз приходится на знак Рыб, который как раз и отвечает за эмоции.





Чтобы их сбалансировать стоит уделить больше внимания расслаблению, заняться медитацией, йогой, чаще слушать спокойную музыку, проводить время на природе.





Не делать крупные покупки





Астролог рекомендует на время отложить крупные покупки, так как купленная в этот период техника может плохо работать, а крупные сделки могут обратиться множеством длительных проволочек c документами.





Если же их отложить никак нельзя, стоит тщательнейшим образом перепроверить все документы, а также саму покупку.









Разобраться в себе и своем прошлом





Также в этот период возможны различные проблемы со связью, компьютерные сбои, поломки автомобилей и прочие неприятности с транспортом и коммуникациями.





- Стоит понимать, что в этот период многие из нас будут отдавать кармические долги, то есть отрабатывать незавершенные ситуации из прошлого. А значит к самым неприятным событиям, которые произойдут в этот период, стоит относиться с пониманием, терпением, попытаться осознать, чему пытается научить сложившаяся ситуация.





Ведь если что-то неприятное происходит, мы как-то это к себе притянули, а значит, стоит задуматься, что именно мы делаем не так. Это хороший период для того, чтобы разобраться в себе и своем прошлом, - резюмирует Анна.





Всего в этом году в ретро-фазу Меркурий войдет трижды: следующий раз с 18 июня по 12 июля, последняя ретро-фаза пройдет с 14 октября по 3 ноября.