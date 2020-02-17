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Работу трех заводов остановили на «Белшине»
17.02.2020 17:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Бобруйске остановлена работа трех из четырех заводов ОАО «Белшина», сообщили на предприятии. В администрации предприятия отметили, что это временная мера.
Стало известно, что на паузу стали три ключевых завода – ЗМШ, КГШ и СКГШ, пишет
Издание взяло комментарий у начальника отдела идеологической и социальной работы «Белшины» Юрия Андриевского, который рассказал, что первые два завода «на каникулах» до 21 февраля. Деятельность СКГШ продолжится с 1 марта.Причина остановки ЗМШ и КГШ в проведении технического обслуживания. А вот СКГШ выполнил февральскую норму.
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В Бобруйске остановлена работа трех из четырех заводов ОАО «Белшина», сообщили на предприятии. В администрации предприятия отметили, что это временная мера.
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