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В Беларуси появилась Pepsi со вкусом манго

17.02.2020 18:16 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​В Беларуси появилась Pepsi со вкусом манго

Новый вкус Pepsi был выбран потребителями среди прочих вариантов по итогам опросов, которые показали, что именно вкус манго на данный момент является самым ожидаемым. Pepsiсо вкусом манго появится на белорусском рынке одновременно с запуском напитка в других европейских странах.

Pepsi Mango обладает тонизирующим и освежающим эффектом. Аромат манго выгодно оттеняет вкус колы и добавляет экзотические нотки напитку. Pepsi Mango не содержит сахар, что особенно понравится тем, кто ценит новые вкусы с минимумом калорий.

«Мы всегда c вдохновением работаем над новыми рецептурами, стараясь подобрать идеальные сочетания вкусов. Pepsi Mango расширит линейку напитков с фруктовыми ароматами и понравится любителям необычных сочных вкусов. Мы рады, что можем предложить белорусскому потребителю одновременно с европейцами попробовать нашу новинку и надеемся, что вкус манго станет любимым в преддверии весны», – отметили в PepsiCo Belarus.

Новинка будет введена в основной ассортимент и будет в продаже в течение всего 2020 года.

Pepsi Mango будет доступен в популярных форматах – бутылках объемом 0,5, 1 и 1,5 литра, дизайн которых станет более ярким и современным. В ближайшие недели новинка появится в магазинах по всей Беларуси.

*партнерский материал

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ОАО Лидское пиво по лицензии PepsiCo начало производство нового вкуса напитка Pepsi и в ближайшее время выведет его на рынок Беларуси. В дополнение к классическому вкусу...
 
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