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Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

17.02.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бетон низкого качества и опилки. Стали известны результаты обследования дома по улице Широкой, 3 в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Напомним, год назад жителей многоэтажки экстренно эвакуировали, чтобы укрепить аварийную колонну. Наша съемочная группа следит за ситуацией.

Жилец дома на Широкой: «Пока не начал трещать дом по швам, ничего не производилось»

Последняя экспертиза показала, что бетон на некоторых участках разморожен, то есть нарушены его прочностные качества. Жильцы обеспокоены: что будет дальше с их квартирами, за которые многие еще платят кредиты? И за чей счет пройдет капитальный ремонт?

Анастасия Ярощик-Корниенко изучила заключение экспертов.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Семья Гридюшко в новую детскую комнату покупала карту, чтобы  изучать географию. В реалии декор оказался путеводителем по трещинам. 

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Светлана Гридюшко, жительница дома:
Въехали и оказалось, что у нас стена поехала, трещина образовалась.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Вовсе не такой себе представляли жизнь новоселы, переезжая на долгожданные квадратные метры. Еще на этапе строительства жильцы почувствовали неладное: подрядные организации, которые возводили многоэтажку, постоянно менялись. Стройку то и дело замораживали.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

В 2015-м 144 семьи наконец-то получили ключи и сделали ремонт. Среди них и семья Александра Скалабана. Из однушки переехали в трешку с двумя детьми. Оставалось только платить кредит. Но прошлой весной дом стал трещать по швам. Тогда же и наша съемочная группа выезжала на место. Колонна второго подъезда сильно деформировалась. Первые исследования подтвердили: требуется срочная эвакуация и ремонт. За пять часов элемент укрепили.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Александр Скалабан, житель дома:
Получается, что всю жизнь работал, чтобы была квартира, а в итоге может и ничего не оказаться. Тем более у нас сейчас еще и кредит на эту квартиру.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Работы по изучению и мониторингу дома не остановились. Бетонный пациент под постоянным контролем.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
На фасаде здания желтые метки – это геодезические марки. По ним специалисты постоянно проводят замеры на предмет устойчивости конструкции. По периметру установлены датчики, которые в режиме реального времени передают информацию о состоянии здания.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Есть даже мобильное приложение. Информация с датчиков поступает прямо на телефон главного специалиста. В его руках график (почти кардиограмма) плиты перекрытия.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Валерий Пастушков, главный специалист НПУП «Стройреконструкция:
Практически каждые пять минут снимаются данные со здания, и мы можем фиксировать состояние.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

«Стройреконструкция» обследовала дом. Уже известны результаты анализа. В бетоне плит перекрытия и колонн дома на Широкой присутствуют опилки. Это не значит, что многоэтажка деревянная.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Валерий Пастушков:
Эти опилки возникли при зимнем бетонировании, при смывке снега в те участки колонн, которые потом дальше бетонировались. Это привело и к уменьшению прочностных характеристик бетона, и возникновению в составе бетона этой стружки.

Нами разработано усиление этих узлов. То есть это не у целой колонны уменьшена прочность бетона, а участок толщиной около 4-5 сантиметров.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Строить в зимней период можно и нужно, но строго соблюдая технику проведения строительно-монтажных работ. Ситуацию на Широкой в «Стройреконструкции» классифицируют как третью категорию: не аварийная, но медлить с капитальным ремонтом нельзя.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Валерий Пастушков:
На данный момент никакой угрозы безопасности пребывания людей нет. Усиления, которые запланированы, относятся к третьей категории усилений. Они заложены в проекте, они будут выполнены обязательно. Эти усиления нужно выполнять. Если их не выполнять, может произойти все что угодно.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Сергей Щиглевский, заместитель директора КУП «ЖКХ Советского района г. Минска»:
В настоящее время дом включен в план капитального ремонта. По выданному техническому заключению и рекомендации будет разработана проектно-сметная документация и в дальнейшем проведен капитальный ремонт дома. Пока эти работы оплачиваются за счет средств местного бюджета.

Почему дом дал трещину? Кто виноват в сложившейся ситуации? На этот и другие вопросы ищут ответы и следователи.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Светлана Гридюшко:
Конечно, хотелось бы здесь все-таки жить. Потому что сейчас ты переживаешь почти каждый день: что дальше будет происходить, как это все будет.

Нам сообщили, что будет капитальный ремонт дома. Что до четвертого этажа и включительно наша квартира будет подвергнута каким-то изменениям. Причем если внешнее будет оплачено, то все, что касается ремонта, все, что мы здесь сделали – пока оплаты никакой не будет. Даже об этом речи не идет.

Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Сейчас на конкурсной основе выбирают организацию, которая проведет капитальный ремонт.

Люди в материале: Светлана Гридюшко, Александр Скалабан, Анастасия Ярощик-Корниенко, Валерий Пастушков

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Бетон низкого качества и опилки. Стали известны результаты обследования дома по улице Широкой, 3 в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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