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Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бетон низкого качества и опилки. Стали известны результаты обследования дома по улице Широкой, 3 в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, год назад жителей многоэтажки экстренно эвакуировали, чтобы укрепить аварийную колонну. Наша съемочная группа следит за ситуацией.
Последняя экспертиза показала, что бетон на некоторых участках разморожен, то есть нарушены его прочностные качества. Жильцы обеспокоены: что будет дальше с их квартирами, за которые многие еще платят кредиты? И за чей счет пройдет капитальный ремонт?
Семья Гридюшко в новую детскую комнату покупала карту, чтобы изучать географию. В реалии декор оказался путеводителем по трещинам.
Светлана Гридюшко, жительница дома:
Вовсе не такой себе представляли жизнь новоселы, переезжая на долгожданные квадратные метры. Еще на этапе строительства жильцы почувствовали неладное: подрядные организации, которые возводили многоэтажку, постоянно менялись. Стройку то и дело замораживали.
В 2015-м 144 семьи наконец-то получили ключи и сделали ремонт. Среди них и семья Александра Скалабана. Из однушки переехали в трешку с двумя детьми. Оставалось только платить кредит. Но прошлой весной дом стал трещать по швам. Тогда же и наша съемочная группа выезжала на место. Колонна второго подъезда сильно деформировалась. Первые исследования подтвердили: требуется срочная эвакуация и ремонт. За пять часов элемент укрепили.
Александр Скалабан, житель дома:
Работы по изучению и мониторингу дома не остановились. Бетонный пациент под постоянным контролем.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Есть даже мобильное приложение. Информация с датчиков поступает прямо на телефон главного специалиста. В его руках график (почти кардиограмма) плиты перекрытия.
Валерий Пастушков, главный специалист НПУП «Стройреконструкция:
«Стройреконструкция» обследовала дом. Уже известны результаты анализа. В бетоне плит перекрытия и колонн дома на Широкой присутствуют опилки. Это не значит, что многоэтажка деревянная.
Валерий Пастушков:
Нами разработано усиление этих узлов. То есть это не у целой колонны уменьшена прочность бетона, а участок толщиной около 4-5 сантиметров.
Строить в зимней период можно и нужно, но строго соблюдая технику проведения строительно-монтажных работ. Ситуацию на Широкой в «Стройреконструкции» классифицируют как третью категорию: не аварийная, но медлить с капитальным ремонтом нельзя.
Валерий Пастушков:
Сергей Щиглевский, заместитель директора КУП «ЖКХ Советского района г. Минска»:
Почему дом дал трещину? Кто виноват в сложившейся ситуации? На этот и другие вопросы ищут ответы и следователи.
Светлана Гридюшко:
Нам сообщили, что будет капитальный ремонт дома. Что до четвертого этажа и включительно наша квартира будет подвергнута каким-то изменениям. Причем если внешнее будет оплачено, то все, что касается ремонта, все, что мы здесь сделали – пока оплаты никакой не будет. Даже об этом речи не идет.
Сейчас на конкурсной основе выбирают организацию, которая проведет капитальный ремонт.
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Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом
Новости Беларуси. Бетон низкого качества и опилки. Стали известны результаты обследования дома по улице Широкой, 3 в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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