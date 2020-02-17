Источник материала: Новости Волковыска

Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе 2020 года составил в текущих ценах Br10,39 млрд (4,7 миллиарда долларов США), что в сопоставимых ценах на 1,9% меньше, чем в январе 2019 года.

По данным Белстата, объем промпроизводства в январе 2020 года упал на 5,8% до Br8,5 млрд, объем сельхозпроизводства вырос на 4,5% и составил Br957,3 млн.

Инвестиции в основной капитал в январе сократились на 3,2% до Br1,53 млрд.

Ранее в правительстве республики заявляли, что ожидают падение ВВП в январе на уровне 2% из-за сложной ситуации с поставками в республику нефти и снижения экспорта калийных удобрений.

В 2020 году белорусские власти ожидают рост ВВП по целевому прогнозу на 2,8%, по консервативному сценарию – в пределах 1,9%.

В 2019 году ВВП Беларуси вырос на 1,2% после роста 3% в 2018 году и на 2,4% в 2017 году.