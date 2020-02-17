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Что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Источник материала: Партизан
Завершилась Неделя моды в Нью-Йорке, где наряду с прославленными модельерами показали свои осенне-зимние коллекции молодые выпускники школ дизайна.
Главный лозунг модных шоу был прост: «Откровенность — наше все». Пиджаки на голое тело, просвечивающие платья, модели топлес и гости в нижнем белье — все это имело место на площадках Недели моды.
Некоторые кутюрье в своих коллекциях вернулись в 90-е годы, представляя образы с латексом, бахромой и цветными пластиковыми бусами. Другие эпатировали публику: манекенщики на шпильках, мушкетеры в корсетах, а в качестве головных уборов — новогодние елки, папахи и шапки-ушанки.
Гости же зачастую вдохновлялись трендами, заданными знаменитостями. Например, популярными нарядами с эффектом голого тела. Так, одна блогерша появилась в прозрачном леопардовом комбинезоне, другая выбрала блестящее черное платье — тоже прозрачное, а кто-то не упустил возможности посоревноваться в оригинальности и пришел в костюме Верки Сердючки.
Самые странные наряды прошедшей Недели моды — в
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Завершилась Неделя моды в Нью-Йорке, где наряду с прославленными модельерами показали свои осенне-зимние коллекции молодые выпускники школ дизайна.
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