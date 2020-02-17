Источник материала: Новости Волковыска

ОАО «Лидское пиво» по лицензии PepsiCo начало производство нового вкуса напитка Pepsi и в ближайшее время выведет его на рынок Беларуси. В дополнение к классическому вкусу Pepsi, а также к Pepsi со вкусом вишни и лайма, в магазинах появится напиток со вкусом манго.

Новый вкус Pepsi был выбран потребителями среди прочих вариантов по итогам опросов, которые показали, что именно вкус манго на данный момент является самым ожидаемым. Pepsi со вкусом манго появится на белорусском рынке одновременно с запуском напитка в других европейских странах.

Pepsi Mango обладает тонизирующим и освежающим эффектом. Аромат манго добавляет напитку прекрасные экзотические нотки.

Новинка будет введена в основной ассортимент и будет в продаже в течение всего 2020 года.

Pepsi Mango не содержит сахар. Ее будут предлагать в бутылках емкостью 0,5, 1 и 1,5 литра.

В ближайшие недели новинка появится в магазинах по всей Беларуси.