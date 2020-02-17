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Экономисты предсказали, что нас ждет в 2020
Источник материала: Партизан
По прогнозу Исследовательского центра ИПМ, в Беларуси номинальный обменный курс по 2020 году может составить 2,31 белорусского рубля за $1 и 2,49 рубля за 1 евро, в 2021-м году – 2,36 и 2,62 рубля соответственно. Предполагается, что средняя зарплата за 2020 год составит 1165 рубля.
Обновленный макроэкономический прогноз директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик представил журналистам 14 февраля.
Аналитики центра снизили прогноз по приросту ВВП и полагают, что экономика может вырасти в 2020 году только на 0,6% (раньше было 1%), а в 2021 и 2022 годах – на 1,5% и 1,1% соответственно.
Согласно новому базовому прогнозу, инфляция будет по итогам четвертого квартала этого года на уровне 5,3%, 2021 года – 4,5%, 2022-го года – 3,9%.
Средняя зарплата за 2020 год составит 1165 рубля, а за 2021-й и 2022-й – 1225,6 и 1285,7 рубля соответственно.
Ставка рефинансирования в 2021 году может составить 8,2%, в 2022 - 7,4%.
Согласно базовому прогнозу, импорт нефти может снизиться примерно на 15% в 2020 году. Ожидается, что Министерство финансов Беларуси не будет существенно смягчать бюджетную политику. Ожидания экономических агентов не будут существенно влиять на динамику курса.
Темп прироста ВВП в РФ предполагается, согласно прогнозу Исследовательского центра ИПМ, около 2% и 2,2% за 2020 и 2021 годы соответственно.
Как отметил Александр Чубрик. в России прогнозируется инфляция 3,7% и 4% соответственно по 2020 и 2021 годам .
Обменный курс по 2020 и 2021-му году может составить соответственно 65,1 и 67,2 российского рубля за 1$, а за 1 евро - 72,3 и 74,7 российского рубля.
Подготовка макроэкономического прогноза Исследовательского центра ИПМ проводится при финансовой поддержке ЕС.
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По прогнозу Исследовательского центра ИПМ, в Беларуси номинальный обменный курс по 2020 году может составить 2,31 белорусского рубля за $1 и 2,49 рубля за 1 евро, в 2021-м...
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